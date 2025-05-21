Главное — впарить! Почему качество и надежность товаров превратились в сказки из далекого прошлого

Андрей Бунич: В крупнейших корпорациях главные отделы не производственные, а маркетинга и рекламы Георгий Смирнов Фото: Павел Ворожцов/ТАСС Материал комментируют: Андрей Бунич Тема снижения срока эксплуатации техники периодически всплывает в общественном пространстве.
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