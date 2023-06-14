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Не будь оплошен — будь начеку: китайский совет дня на среду, 14 июня

Не будь оплошен — будь начеку: китайский совет дня на среду, 14 июня

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 14 июня? Среда обещает быть очень активной — много общения, много движения.

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