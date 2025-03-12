Украина откроет центр для набора в ВСУ иностранцев и лиц без гражданства

Специальный центр рекрутинга для привлечения иностранцев и лиц без гражданства в ряды вооруженных сил Украины (ВСУ) откроют на Украине, сообщила народный депутат Украины Анна Скороход 12 марта на своей странице в соцсети.
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