FT: Украина потеряла сталелитейную промышленность из-за ударов ВС РФ

Украина лишилась своей сталелитейной промышленности из-за ударов армии России. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на представителей отрасли.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Госдума миллиарде...
- Госдума миллиарде...
- НЗ Сербские "студент...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым