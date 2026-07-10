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Мода и Шоу-бизнес

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Живущая в Европе блогерша рассказала о конфликте с назвавшим ее элитной проституткой Белым

Живущая в Европе блогерша рассказала о конфликте с назвавшим ее элитной проституткой Белым

Блогерша Елена Малахова, известная как Приколена, живущая в Европе, рассказала о конфликте со стендап-комиком Русланом Белым (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), который в шутку назвал ее элитной проституткой.

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