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Боец «Заяц»: Уничтожение Каховской ГЭС не повлияло на положение ВСУ

Боец «Заяц»: Уничтожение Каховской ГЭС не повлияло на положение ВСУ

Напомним, действующий под позывным «Заяц» военнослужащий группы Вооружённых сил Российской Федерации «Днепр» обратил внимание на то, что подрыв Каховской гидроэлектростанции не позволил ВС киевского режима улучшить свои позиции.

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