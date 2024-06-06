Боец «Заяц»: Уничтожение Каховской ГЭС не повлияло на положение ВСУ

Напомним, действующий под позывным «Заяц» военнослужащий группы Вооружённых сил Российской Федерации «Днепр» обратил внимание на то, что подрыв Каховской гидроэлектростанции не позволил ВС киевского режима улучшить свои позиции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии