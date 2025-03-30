Восьми талантливым подросткам Подольска вручили первые паспорта

Глава Подольска Григорий Артамонов вручил паспорта восьми подросткам. Ребята уже успели заявить о себе в регионе, они серьезно занимаются спортом, увлекаются искусством и наукой, передают в администрации округа.
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