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Силы ПВО уничтожили 15 беспилотников, летевших на Москву

Силы ПВО уничтожили 15 беспилотников, летевших на Москву

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Силы противовоздушной обороны Минобороны России отразили атаку 15 беспилотников на Москву.

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