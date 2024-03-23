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«Я не смогла взять трубку»: дочь погибших в теракте в «Крокусе» о последних минутах их жизни

«Я не смогла взять трубку»: дочь погибших в теракте в «Крокусе» о последних минутах их жизни

Теракт в «Крокус Сити Холле» унес жизни 115 человек, и это число продолжает расти, сообщает СК РФ. Более ста человек официально объявлены пострадавшими: врачи делают все возможное, чтобы спасти тех, кто получил ранение тем страшным вечером 22 марта.

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