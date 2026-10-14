В центре Барнауле на сутки отключили холодную воду. Точные адреса

Из‑за переврезки нового водопровода с 14 по 15 октября ограничат подачу воды в ряде домов и административных зданий В Барнауле на сутки ограничат холодное водоснабжение в центральной части города — это нужно, чтобы подключить новый водопровод на улице Челюскинцев.