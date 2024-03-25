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36-летний калужанин забил свою любовницу до смерти

36-летний калужанин забил свою любовницу до смерти

В Калуге завершилось расследование уголовного дела по факту смерти местной жительницы. По данным прокуратуры, 36-летний местный житель в декабре 2023 года в квартире дома по улице Московской распивал алкоголь со своей сожительницей.

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