36-летний калужанин забил свою любовницу до смерти

В Калуге завершилось расследование уголовного дела по факту смерти местной жительницы. По данным прокуратуры, 36-летний местный житель в декабре 2023 года в квартире дома по улице Московской распивал алкоголь со своей сожительницей.
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