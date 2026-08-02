Reuters: Япония может объявить о совместной с США валютной интервенции

Япония в понедельник, 3 августа, объявит, что Токио и Вашингтон провели совместные действия на валютном рынке для сдерживания падения курса иены до минимальных значений за 40 лет, сообщает Reuters со ссылкой на двух японских чиновников, знакомых с ситуацией.