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Reuters: Япония может объявить о совместной с США валютной интервенции

Reuters: Япония может объявить о совместной с США валютной интервенции

Япония в понедельник, 3 августа, объявит, что Токио и Вашингтон провели совместные действия на валютном рынке для сдерживания падения курса иены до минимальных значений за 40 лет, сообщает Reuters со ссылкой на двух японских чиновников, знакомых с ситуацией.

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