Титулованные спортсмены-паралимпийцы провели мастер-классы по адаптивным видам спорта для военнослужащих, получивших ранения в ходе выполнения боевых задач в рамках специальной военной операции

Представители Паралимпийского комитета России и титулованные спортсмены-паралимпийцы провели мастер-классы для военнослужащих-участников специальной военной операции, находящихся на лечении в военном клиническом госпитале после получения ранений в ходе выполнения боевых задач, и рассказали им об адаптивных видах спорта.