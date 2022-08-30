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Титулованные спортсмены-паралимпийцы провели мастер-классы по адаптивным видам спорта для военнослужащих, получивших ранения в ходе выполнения боевых задач в рамках специальной военной операции

Титулованные спортсмены-паралимпийцы провели мастер-классы по адаптивным видам спорта для военнослужащих, получивших ранения в ходе выполнения боевых задач в рамках специальной военной операции

Представители Паралимпийского комитета России и титулованные спортсмены-паралимпийцы провели мастер-классы для военнослужащих-участников специальной военной операции, находящихся на лечении в военном клиническом госпитале после получения ранений в ходе выполнения боевых задач, и рассказали им об адаптивных видах спорта.

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