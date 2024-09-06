Выступающую против помощи Киеву немецкую партию назвали «инструментом Кремля»

Депутат бундестага от Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Родерих Кизеветтер обвинил партию «Союз Сары Вагенкнехт», выступающую против помощи Украине, в поддержке позиции России и назвал ее «инструментом Кремля».
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