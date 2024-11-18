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Дедушка старенький, ему всё равно? О вбросе про разрешение Байдена бить...

Дедушка старенький, ему всё равно? О вбросе про разрешение Байдена бить...

Говорил он там чего-то, не говорил - история вообще умалчивает. Как замечают наши дальнозоркие эксперты, дедушка то демонстрирует ясность ума необычайную, то снова с пасхальным зайцем здоровается.

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Комментарии
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Александр Зиборов
Пора уже наконец показать твёрдую волю России. Пока невоенными средствами. И в ответ – заявить о временном прекращении некоторых форм сотрудничества с американцами и временном прекращении значимых поставок им с нашей стороны, а также о временном ограничении на ряд покупок у американцев. Сказать: ежели последуют удары вглубь российской территории, то данные ограничения из временных ограничений перейдут в постоянные, как и всё остальное сотрудничество, поставки и взаимная торговля. Заодно к ним последуют ответные меры военно-технического характера. Если мы этого сразу же не сделаем, то Коллективный Гитлер продолжит наглеть с соответствующими последствиями для нас, ибо пока не видит твёрдой воли и ответных мер. Замечу, решение США принято перед приходом Трампа, дабы этим «наследством» до предела обострить наши отношения. Потому и требуются срочные ответные меры ещё до присяги Трампа, а затем с ним можно будет договариваться о нормализации отношений…
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