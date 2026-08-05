Сахаристость свеклы в Германии оказалась на треть ниже, чем год назад

Худший за последние годы урожай сахарной свеклы получат аграрии Германии, но виновна в этом не только жара, данные Ассоциации производителей сахарной свеклы Южной Германии (VSZ) 5 августа сообщило издание Agrarheute.
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