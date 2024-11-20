Разработчики ремейка Silent Hill 2 знают о проблемах на PS5 Pro и работают над исправ...

Разработчики ремейка Silent Hill 2 знают о проблемах на PS5 Pro и работают над исправлениемBlooper Team признала проблемы с PS5 Pro, которые в настоящее время влияют на Silent Hill 2 Remake, и объявила, что работает над их устранением.
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