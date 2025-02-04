8 самых популярных стилей в интерьере в 2025 году: особенности, примеры и фото

Рассказывает о модных направлениях в обустройстве квартиры. 123RF/legion-media.ru В последние годы в дизайне интерьера появилось несколько различных и весьма интересных стилей, которые можно воплотить в жизнь в любой квартире, при этом не слишком потратившись на ремонте.