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8 самых популярных стилей в интерьере в 2025 году: особенности, примеры и фото

8 самых популярных стилей в интерьере в 2025 году: особенности, примеры и фото

Рассказывает о модных направлениях в обустройстве квартиры. 123RF/legion-media.ru В последние годы в дизайне интерьера появилось несколько различных и весьма интересных стилей, которые можно воплотить в жизнь в любой квартире, при этом не слишком потратившись на ремонте.

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