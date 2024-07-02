В отпуск – в Малайзию: удачные места для пляжного отдыха летом, уникальные достопримечательности и стоимость туров

Отдых в Малайзии можно организовать круглый год, но места выбирать следует в зависимости от сезона. Эта страна хороша как для пляжного отдыха, так и для активного, а также будет интересна любителям познакомиться с местной культурой поближе.
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