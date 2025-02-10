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Сладкие красавицы-китаянки, которых можно съесть

Сладкие красавицы-китаянки, которых можно съесть

Неудивительно, что китайского кондитера Чжоу Йи (Zhou Yi) прозвали Сахарным Королем: из теста, помадки и марципана он создает изысканные сладкие фигурки, похожие на невероятно реалистичные фарфоровые статуэтки.

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