SpaceX вернет «застрявших» в космосе астронавтов NASA раньше срока

Корабль Crew Dragon компании SpaceX приближается к МКС / © NASA NASA сообщило, что миссия Crew-10с российским космонавтом Кириллом Песковым, американцами Энн Макклейн и Николь Айерс и Такуя Ониси из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) отправится к МКС в первой половине марта, 12-го числа, а не в конце, как планировали ранее.