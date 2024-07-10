В природе черные дыры различаются по массе. В центрах галактик мы наблюдаем звездные дыры с массами от одной до десятков солнечных масс и сверхмассивные черные дыры с массами в миллионы или миллиарды солнечных масс.
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