Экономист Иванова-Швец напомнила о графике индексации пенсий в 2023 году

С 1 января каждого года в России индексируются страховые пенсии неработающих пенсионеров. Однако в 2023 году это не затронет ряд пенсионных выплат, отметила в беседе с «Праймом» доцент кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им.