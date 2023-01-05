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Экономист Иванова-Швец напомнила о графике индексации пенсий в 2023 году

Экономист Иванова-Швец напомнила о графике индексации пенсий в 2023 году

С 1 января каждого года в России индексируются страховые пенсии неработающих пенсионеров. Однако в 2023 году это не затронет ряд пенсионных выплат, отметила в беседе с «Праймом» доцент кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им.

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