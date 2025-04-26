❗⚡По сообщению Волгоградского ЦГМС ночью и утром 28-29.04.2025 в отдельных районах Волгоградской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0,1.
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❗⚡По сообщению Волгоградского ЦГМС ночью и утром 28-29.04.2025 в отдельных районах Волгоградской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0,1.