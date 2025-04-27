Лавров назвал Путина и Трампа «хозяевами своего графика», говоря о переговорах

Глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос относительно возможных сроков и места переговоров между российским президентом Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом, подчеркнул, что лидеры сами распоряжаются своим графиком и принимают решения по поводу собственных встреч.
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