Лавров назвал Путина и Трампа «хозяевами своего графика», говоря о переговорах

Глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос относительно возможных сроков и места переговоров между российским президентом Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом, подчеркнул, что лидеры сами распоряжаются своим графиком и принимают решения по поводу собственных встреч.