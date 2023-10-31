Палестина призвала жителей Дагестана соблюдать закон

Постпред Палестины при ООН в Женеве Ибрагим Крайши заявил РИА Новости, что ему «по-человечески понятна» негативная реакция жителей Дагестана на ближневосточное обострение, которая привела к беспорядкам в аэропорту Махачкалы, но это не оправдывает нарушение закона.