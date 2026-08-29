Совсем недавно писал о том, в чем правительство Мерца видит причины экономических проблем Германии.Ларс Клингбайль, министр экономики, видит проблему в Китае.
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а мы с поручиком Ржевским считаем, что "европейская экономическая модель" опиралась в послевоенное (2й мiровой) время на кредиты печатного станка. а "причины экономических проблем" не только Германии, - всего вассального Запада, - скрываются в банальном "гегемон хочет кушать". пирамида резаной бумаги упёрлась в естественные пространственные ограничения, - экспансия закончилась, грабить более некого. так, по мелочи, - Венесуэлу вот грабанули, на БВ пытались залезть, Гренландию с выходом в Северный Ледовитый обсасывают, ЮВАзия в перспективе.., - всё это только и исключительно в пользу исключительных. и это то, на что надо равняться? я вас умоляю! система рабства конечна, капитализм конечен, справедливость и равенство беЗконечно. но мы зачем-то с правильной дороги свернули на самом первом этапе, см. 500 лет капитализЬма и менее 100 социализма. новые заходы будут, будут обязательно, ибо других путей у человечества нет, если оно жить хочет...
Всё обсуждаем Запад, и не понимаем, что сами входим в полосу больших проблем, и нет у нашей власти стратегов, чтоб всё видеть наперед и заранее искать выходы. После Сталина, когда к власти пришли недоумки, Запад начал набрасывать на них стратегические планы по уничтожению СССР и колонизации обломков. Это им удалось с блеском. И навязали нам гниющий капитализм с хапугами, ворами и преступниками. До сих пор эту гниющую заразу у себя поддерживаем и старательно поливаем грязью советский строй, который при исправлении очевидных ошибок, мог бы вывести СССР в самые могущественные страны. А теперь сидим под западом и делаем, что ему нужно. Всё было предано, разворовано, уничтожена индустрия. Держалась только Беларусь. Там был умный президент. А у других таких не было. А дальше по плану надо было развязать между ними войны. Блестяще организована война России с Украиной. Россия могла бы это предотвратить, если бы в своё время противостояла там западной пропаганде, но нет. И не только отказала Януковичу восстановить порядок, но и признала новую власть. По планам Запада надо как можно больше уничтожить украинцев и русских, чтоб потом занять богатые земли Украины и их ресурсы. И мы действуем по плану Запада, им на пользу. А свои стратегические ресурсы мы сами выхолащиваем. Гоним всем, включая врагов. Придумали пузырь про многополярный мир, когда есть только два полюса - из желающих подмять природные и людские ресурсы и сопротивляющихся этому. Если не начнем восстанавливать советскую власть, но уже с учетом ошибок, не будем в этом объединяться с другими странам, впереди будет только хуже. И утихомирить антисоветскую лживую пропаганду попов. А сейчас надо просто уничтожить киевскую власть и с новой властью искать варианты прочного мира, не допуская Запад на её территорию. Украина должна быть с нами.