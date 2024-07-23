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Министры ЕС отказались собираться в Венгрии из-за Орбана

Министры ЕС отказались собираться в Венгрии из-за Орбана

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель объявил по итогам совещания глав МИД ЕС, что неформальная встреча министров, запланированная на август, пройдет не в Будапеште, а в Брюсселе.

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Комментарии
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АндрейБорков
А что, очень неплохо. Сраться Гей-Ро-пейцы начали уже по крупному, болт кладут друг на друга, только что в харю не вцепляются! Это весьма и весьма неплохо, как то нет огорчения из-за этих скандалов и бодачек у Гей-Ро-пейцев. Надо бы это все РАСШИРИТЬ и УГЛУБИТЬ! Правильной дорогой идете товарищи гей-ро-пейцы, так держать!
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