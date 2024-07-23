Министры ЕС отказались собираться в Венгрии из-за Орбана

АндрейБорков

А что, очень неплохо. Сраться Гей-Ро-пейцы начали уже по крупному, болт кладут друг на друга, только что в харю не вцепляются! Это весьма и весьма неплохо, как то нет огорчения из-за этих скандалов и бодачек у Гей-Ро-пейцев. Надо бы это все РАСШИРИТЬ и УГЛУБИТЬ! Правильной дорогой идете товарищи гей-ро-пейцы, так держать!