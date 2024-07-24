20 бьюти-привычек, которые обязательно нужно внедрить в свою жизнь

24 июля — день, посвященный самому дорогому и важному человеку в вашей жизни — вам самим. Международный день заботы о себе — это возможность остановиться, задуматься о своем благополучии и научиться ценить себя.
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