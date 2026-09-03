OpenAI Hits Back At Apple In Trade Secrets Lawsuit Authored by Bill Pan via The Epoch Times, OpenAI has pushed back against Apple's accusations that it stole the iPhone maker's hardware secrets, blaming the dispute on Apple's own handling of departing employees.
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