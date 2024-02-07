Артиллерия ЦВО уничтожила в Серебрянском лесничестве боевиков и технику ВСУ

Артиллеристы ЦВО Вооружённых сил Российской Федерации применили РСЗО БМ-21 «Град» для нанесения ударов по бронетехнике и пехотным соединениям ВС киевского режима на Краснолиманском участке линии боевого соприкосновения.
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