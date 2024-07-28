История и археология: Почему ученые решили, что египетские пирамиды могли быть древними электростанциями и какие доказательства этому нашли

Большинство египтологов уверены, что все египетские пирамиды были построены как гробницы. Исследователь древнеегипетской культуры, Кристофер Данн, выдвинул теорию о том, что пирамиды были возведены для более практических целей, а именно для сбора электронов, содержащихся в магматической породе в литосфере Земли.
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