В Военной академии воздушно-космической обороны состоялся день открытых дверей

По вопросам поступления и особенностям набора в 2024 году присутствующим рассказали начальники учебно-методического отдела, военно-политического отделения, медицинской службы и кафедры физической подготовки.
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