Сегодня в День Победы Авторадио приглашает всех в парк «Патриот» в подмосковной Кубинке. Перед главным храмом вооружённых сил Минобороны при участии нашей радиостанции представят музыкально-драматический спектакль «Судьба человека.
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