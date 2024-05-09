Авторадио
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Авторадио

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Авторадио приглашает всех в парк «Патриот» в подмосковной Кубинке

Сегодня в День Победы Авторадио приглашает всех в парк «Патриот» в подмосковной Кубинке. Перед главным храмом вооружённых сил Минобороны при участии нашей радиостанции представят музыкально-драматический спектакль «Судьба человека.

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