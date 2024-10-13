В Турции человек пострадал при ударе молнии в аэропорт

В аэропорту Турции человек пострадал от удара молнии. Об этом сообщает портал HavaSosyalMedya. По информации источника, перед вылетом рейса Ризе-Артвин — Стамбул молния ударила в аэропорт, когда двери самолета должны были закрыться для начала взлета.