В Турции человек пострадал при ударе молнии в аэропорт

В аэропорту Турции человек пострадал от удара молнии. Об этом сообщает портал HavaSosyalMedya. По информации источника, перед вылетом рейса Ризе-Артвин — Стамбул молния ударила в аэропорт, когда двери самолета должны были закрыться для начала взлета.
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