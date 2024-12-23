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«Лучшая пощечина Зеленскому»: в Словакии оценили визит Фицо к Путину

«Лучшая пощечина Зеленскому»: в Словакии оценили визит Фицо к Путину

Визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Россию, в ходе которого он встретился с российским президентом Владимиром Путиным, является лучшей пощечиной нелегитимному президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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