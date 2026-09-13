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Певица Лаптандер исполнит на 99-летии Яр-Сале программу «100 миллионов спасибо»

Певица Лаптандер исполнит на 99-летии Яр-Сале программу «100 миллионов спасибо»

Ямальская певица Елена Лаптандер подготовила музыкальный подарок к 99-летию Яр-Сале. Она выступит 20 сентября с новой программой.

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