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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джош Харт об отсутствии опыта финалов НБА: «Просто не хотел этого. Хотел попасть туда с друзьями»

Форвард перешел к друзьям по студенческому баскетболу в Вилланове Джейлену Брансону, Джошу Харту и Донте Дивинченцо.

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