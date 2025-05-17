Путин пригласил лидеров арабских государств на саммит 15 октября

Президент России Владимир Путин пригласил лидеров и генерального секретаря Лиги арабских государств (ЛАГ) принять участие в первом российско-арабском саммите, который планируется провести 15 октября 2025 года.
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