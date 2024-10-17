Прорыв в борьбе с Альцгеймером: российские ученые создают новое лекарство

В основе препарата лежит вещество пиперазин, которое способствует усилению связей между нейронами. Исследования проводятся в Санкт-Петербурге, где испытания на животных показывают положительные результаты — их организм проявляет активную реакцию на нервные клетки.
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