«Путь открыт»: ВС России мощными прорывами окружают Покровск, начав обход Мирнограда: Карта боевых действий на Украине, свежие новости войны на Украине — интерактивная карта СВО на Украине, Конец СВО, 28.12.24 г.

Карта боевых действий на Украине, сегодня к утру 28 декабря 2024 г. новости войны на Украине, интерактивная карта СВО РФ, Часов Яр новости сегодня, к утру 28.
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