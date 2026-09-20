Каторов: дроны повредили 14 жилых домов в Ленинском округе Подмосковья

В Ленинском городском округе Московской области после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) выявили повреждения 14 жилых домов.
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