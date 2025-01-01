Вести.UZ Можно ли ввести визовый режим между Россией и Узбекистаном? Да хоть завтра! Сторонники такого шага о себе уже заявили.
Чем опасен визовый режим с Россией
Комментарии
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Астон Мартин
прикольно , хотя печально ...америкосы наверное так свои городки не называют ...
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1 час.
Дмитрий Бакланов
У них свое название для таких мест есть. Надо бы поспрашивать, но лень.
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1 час.
Александр Шипилов
Стыдно за Россию!!!!!!!!!!!!! Казаки где вы!!!!!!!!!!!!!!!!!
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15 мин.
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