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Чем опасен визовый режим с Россией

Чем опасен визовый режим с Россией

Вести.UZ   Можно ли ввести визовый режим между Россией и Узбекистаном? Да хоть завтра! Сторонники такого шага о себе уже заявили.

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Комментарии
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Астон Мартин
прикольно , хотя печально ...америкосы наверное так свои городки не называют ...
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1 час.
Дмитрий Бакланов
У них свое название для таких мест есть. Надо бы поспрашивать, но лень.
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1 час.
Александр Шипилов
Стыдно за Россию!!!!!!!!!!!!! Казаки где вы!!!!!!!!!!!!!!!!!
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15 мин.

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