"Уже не знают, как убрать его". Отец генерала Попова об аресте сына. Еще - Сладков и Подоляка

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Героя обороны Запорожья во время украинского контрнаступления, командующего на тот момент 58-й армией (позывной «Спартак»), арестовали - оказывается за продажу «налево» неких металлических изделий на сумму в 100 млн рублей, изначально предназначенных для строительства линий обороны на новых территориях.

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