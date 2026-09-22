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Царьград

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Daily Mail сообщил о таинственном НЛО, замеченном в Иране

Daily Mail сообщил о таинственном НЛО, замеченном в Иране

20 сентября в Тегеране на трассе Азадеган наблюдали светящийся объект. Видеообращение Али Седагати показало, что он напоминает летательный аппарат с серпом и разноцветными огнями.

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