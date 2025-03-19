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Взрыв прогремел в квартире в Москве

Взрыв прогремел в квартире в Москве

Взрыв прогремел 19 марта в квартире на улице Нижняя Масловка в Москве. Об этом сообщил РЕН ТВ. / Источник: Иван Шилов (с) ИА РегнумКак рассказал очевидец, в квартире на момент взрыва находились трое взрослых и ребенок.

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