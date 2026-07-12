НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татарстанда көчле яңгырлар көтелә

Татарстанда көчле яңгырлар көтелә

Татарстанда бүген аязучан болытлы һава көтелә. Бу хакта ТР Гидрометеорология үзәге хәбәр итә. Республикада көндез дә, кичен дә кыска вакытлы яңгырлар, урыны белән көчле яңгырлар көтелә, кайбер районнарда яшен һәм боз явуы ихтимал.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии