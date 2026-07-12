Татарстанда көчле яңгырлар көтелә

Татарстанда бүген аязучан болытлы һава көтелә. Бу хакта ТР Гидрометеорология үзәге хәбәр итә. Республикада көндез дә, кичен дә кыска вакытлы яңгырлар, урыны белән көчле яңгырлар көтелә, кайбер районнарда яшен һәм боз явуы ихтимал.
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