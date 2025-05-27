Санкт-Петербург стал самым читающим регионом России по версии Литрес Библиотеки

Наиболее востребованным автором оказалась Татьяна Устинова Сервис «Литрес Библиотека», в преддверии Общероссийского дня библиотек (который отмечается ежегодно 27 мая) подвела итоги популярности цифровых книг и региональных предпочтений.
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