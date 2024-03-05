Европарламент официально поддержал США в ликвидации Российской Федерации бандеровцами и предателями

Поддержка Украины - лучший ответ КремлюС начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году российские власти усилили подавление оппозиционных голосов в стране, предупреждают евродепутаты, которые хотят, чтобы ЕС, его государства-члены и партнеры-единомышленники по всему миру продолжали политическую, экономическую, финансовую и военную поддержку Украины как лучший ответ на нынешние репрессивные и агрессивные действия кремлевского режима.