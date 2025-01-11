Новейшие колесные дроны «Депеша» начали поступать в армию

«Депеша» в транспортном варианте В рамках выполнения гособоронзаказа в подразделения российской армии продолжают поступать новые образцы современного вооружения и боевой техники, включая новые модели беспилотников, играющих сейчас одну из главных ролей на поле боя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии